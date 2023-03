Mobilità docenti 2023/24: presentazione domande, vincoli ed esiti [VADEMECUM UIL] (Di lunedì 6 marzo 2023) Pubblichiamo, in collaborazione con la UIL Scuola, un dettagliato VADEMECUM con tutte le indicazioni utili per la compilazione della domanda di trasferimento provinciale e/o interprovinciale del personale docente. Il VADEMECUM segue passo per passo la compilazione di ogni singola casella della domanda di trasferimento dando delle indicazioni precise per ogni singola sezione. L'articolo Mobilità docenti 2023/24: presentazione domande, vincoli ed esiti VADEMECUM UIL . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 6 marzo 2023) Pubblichiamo, in collaborazione con la UIL Scuola, un dettagliatocon tutte le indicazioni utili per la compilazione della domanda di trasferimento provinciale e/o interprovinciale del personale docente. Ilsegue passo per passo la compilazione di ogni singola casella della domanda di trasferimento dando delle indicazioni precise per ogni singola sezione. L'articolo/24:edUIL .

Mobilità docenti 2023, come si compila domanda: sezione esigenze famiglia. Guida per immagini

Mobilità docenti 2023/24: chi, come e quando può presentare domanda di trasferimento

Esigenze di famiglia: per quali movimenti
Le esigenze di famiglia sono valutate nella sola mobilità territoriale.

Mobilità docenti 2023, quali posti saranno disponibili e quali no. Per i trasferimenti interprovinciali da dividere a metà con le immissioni

Mobilità docenti e ATA 2023, ecco Ordinanza Ministero (scarica PDF). Date domanda, vincoli, passaggi di ruolo, sostegno

Mobilità 2023/24: come compilare la sezione anzianità di servizio - VIDEO TUTORIAL

Da oggi, lunedì 6 marzo, è possibile presentare le domande per la mobilità docenti 2023/24. Ricordiamo tutte le scadenze: per il personale docente dal 6 al 21 marzo 2023, per il personale educativo dal 9 al 20 marzo, per il personale ATA dal 17 marzo al 3 aprile 2023.