Mobilità docenti 2023/24, al via le domande: dove e come si compila l'istanza, cosa serve. GUIDA Ministero (Di lunedì 6 marzo 2023) Al via da oggi 6 marzo le domande di Mobilità 2023/24 dei docenti di ruolo. La scadenza è fissata dall'ordinanza ministeriale n. 36 dell'1 marzo il 21 marzo 2023. Non è stata precisato l'orario d'inizio delle operazioni e della disponibilità dell'istanza sul sito ministeriale.

Mobilità da sostegno a posto comune nella stessa provincia e nello stesso grado di istruzione: è un trasferimento che rientra nella II fase ... mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale Il trasferimento che interessa la ...trasferimento a domanda nella provincia di titolarità da posto sostegno a posto comune dei docenti ... Mobilità interprovinciale e vincolo triennale: si applica a decorrere da anno scolastico 2022 - 23 106 del 23.7.2021, al fine di tutelare l'interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, ... Trasferimento provinciale: quando scatta il vincolo triennale ...nel comune di titolarità da posto comune a sostegno e viceversa o in seguito a mobilità ... a) ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'articolo 13 del CCNI 2022 e alle condizioni previste dal ... ...territoriale interprovinciale eprofessionale Il trasferimento che interessa la ...trasferimento a domanda nella provincia di titolarità da posto sostegno a posto comune dei...106 del 23.7.2021, al fine di tutelare l'interesse degli studenti alla continuità didattica, ipossono presentare istanza volontaria dinon prima di tre anni dalla precedente, ......nel comune di titolarità da posto comune a sostegno e viceversa o in seguito a... a) aibeneficiari delle precedenze di cui all'articolo 13 del CCNI 2022 e alle condizioni previste dal ... Mobilità 2023-2024 Miur