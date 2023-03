MLS, un altro big club inglese nella corsa ad un giovane portiere (Di lunedì 6 marzo 2023) Djordje Petrovic, portiere del New England Revolution, è uno dei portieri più richiesti. Il Manchester United e il Tottenham sono... Leggi su calciomercato (Di lunedì 6 marzo 2023) Djordje Petrovic,del New England Revolution, è uno dei portieri più richiesti. Il Manchester United e il Tottenham sono...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : I gemelli Chiellini: uno vince in America, l’altro vuol portare il Pisa in A: I gemelli Chiellini: uno vince in Ame… - antocheeks96 : RT @pazzamentejuve: Paratici lo vuole al Tottenham, ma Tek vede solo???? “No”secco ad una negoziazione. Il ???? ha il contratto fino al 2024… - santitastocazzo : RT @pazzamentejuve: Paratici lo vuole al Tottenham, ma Tek vede solo???? “No”secco ad una negoziazione. Il ???? ha il contratto fino al 2024… - pazzamentejuve : Paratici lo vuole al Tottenham, ma Tek vede solo???? “No”secco ad una negoziazione. Il ???? ha il contratto fino al… - CiccaAndre : Detto anche che al momento la MLS soffre dello stesso problema di TV+, l'app @AppleTV non è fatta per avere tutti q… -