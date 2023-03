(Di lunedì 6 marzo 2023) Henrikhè uno degli uomini più in forma fra le fila dell’. Anche contro il, l’armeno, ha trovato il gol. Continua ladi Inzaghi FATTORE –, contro il, è arrivato alla quattordicesima partita consecutiva da titolare con l’. Un minutaggio che, nella rosa di Inzaghi, non ha eguali nel 2023. E il motivo è molto semplice: l’armeno, per continuità di rendimento, è stato uno dei migliori nella stagione nerazzurra. Complice l’infortunio di Brozovic, con lo spostamento di Calhanoglu in cabina di regia, l’ex Roma ha scalato e gerarchie sino a diventare la mezzala titolare nel 3-5-2 disegnato da Inzaghi. E la sfida conconferma la bontà della scelta del tecnico:ha aperto le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Mkhitaryan sempre in campo, Inter-Lecce mostra motivo! Fiducia - - Ste_Gualdoni : RT @marifcinter: #Falcone: 'Il gol di Mkhitaryan? Era un tiro impossibile da parare, complimenti a lui. Io cerco sempre di fare meglio, son… - ParmeshSriv : RT @marifcinter: #Falcone: 'Il gol di Mkhitaryan? Era un tiro impossibile da parare, complimenti a lui. Io cerco sempre di fare meglio, son… - InterClubIndia : RT @marifcinter: #Falcone: 'Il gol di Mkhitaryan? Era un tiro impossibile da parare, complimenti a lui. Io cerco sempre di fare meglio, son… - InterClubIndia : RT @fcin1908it: Inter-Lecce 2-0, pagelle: turbo Gosens, delizia Mkhitaryan. Ma è sempre uno il migliore -

Ma il rischio èin agguato. E appenafa saltare il piano non c'è alternativa'.Il 2 - 0 finale è maturato con un gol per tempo:nel primo (29') e Lautaro nel secondo (... Dobbiamotenere alta la concentrazione, bisogna migliorarsi, poi il passato nel ...Confortanti, anche in chiave Champions, le prove die Gosens decisivi con le loro ... La Roma daè come il meteo. Lo ha capito anche lo Special One dopo meno di due anni alla guida dei ...

Mkhitaryan sempre in campo, Inter-Lecce mostra motivo! Fiducia Inter-News.it

L 'Inter tira un sospiro di sollievo in campionato: la vittoria contro il Lecce ha fatto dimenticare in fretta al club nerazzurro la debacle in trasferta contro il Bologna. A segno, nel corso della sf ...Gli assist sono zero. Quasi sempre si è dimostrato atleticamente impeccabile, concentrato e opportunamente cattivo. Prendere giocatori a zero dalla Roma, quindi, conviene. Sembravano scarti, sia Dzeko ...