Mixed by Erry: tutte le (strepitose) canzoni del film di Sydney Sibilia (Di lunedì 6 marzo 2023) Mixed by Erry, al cinema dal 2 marzo, un film perfetto sotto ogni aspetto, deve la sua riuscita anche alla strepitosa colonna sonora: allo score originale ancora una volta impeccabile di Michele Braga, si aggiungono una serie di canzoni che colgono nel segno. Mixed by Erry, il film di Sydney Sybylia, al cinema dal 2 marzo, dedicato al primo, grande pirata discografico della storia italiana, si apre con un bambino incantato di fronte ad una radio, mentre scorrono le note di I Want You Back dei Jackson Five, cantata da un giovanissimo Michael Jackson. È un'immagine bellissima, l'inizio di un romanzo di formazione new romantic. Sì, new romantic come il genere musicale in voga negli anni Ottanta che è al centro di una delle gag che diventa uno dei fili ...

