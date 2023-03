“Mixed by Erry” | così è nato a Napoli l’impero delle cassette contraffatte

(Di lunedì 6 marzo 2023) Centottanta milioni di, cinquemila lire ognuna, sono state prodotte nei laboratori di “by” e vendute in tutta Italia e oltre i confini nostrani. Partiamo da questi numeri per spiegare la storia edi Enrico Frattasio, re della pirateria musicale. Su di lui è stato realizzato un film dal regista Sydney Sibilla L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... wltv6 : Nelle sale cinematografiche italiane dal 3 marzo 2023, arriva “Mixed by Erry” di Sydney Sibilia (“Smetto quando vog… - MarcoFinizio74 : Per chi vuole conoscere una incredibile storia napoletana, consiglio questo film!!! Mixed by Erry, Frattasio si ra… - tedIasso : RT @jan_novantuno: Poster belli bellissimi (anche se non ufficiali): Mixed by Erry di Sydney Sibilia secondo Federico Mauro. - Irene_Silmarien : Negli anni ’80, Enrico Frattasio voleva fare il DJ, ma con i suoi mixtape “Mixed By Erry” costruì un impero, rivolu… - positanonews : Castellammare di Stabia: grande successo di “Mixed by Erry” con lo stabiese D’Oriano protagonista tra le #news… -

Entra direttamente in quinta posizioneby, la pellicola di Sydney Sibilia che narra le vicende di Enrico Frattasio, re delle musicassette pirata negli anni Ottanta, con 247mila euro. ...Al cinema dal 2 marzo , il film di Sydney Sibiliabyè attualmente in quinta posizione al box office, ma a nostro avviso merita molta più attenzione di quella che ha ricevuto finora. E a pensarla così non siamo certo gli unici, come si ...Ant - Man and the Wasp: Quantumania, Paul Rudd: "Scott vuole essere un padre e recuperare il tempo perduto" In quinta posizione troviamo il debutto diby, nuova originale pellicola di ...

Napoli, folla al Metropolitan per "Mixed by Erry". Il cast in sala: "Difendiamo questo cinema" La Repubblica

Pubblicato poche ore fa, il nuovo trailer quote di Mixed by Erry regala una clip con alcune scene del film diretto da Sydney Sibilia.Creed 3 conquista anche il box office italiano sfiorando i tre milioni di euro, secondo, The Whale di Darren Aronofsky, raggiunge gli 1,5 milioni totali.