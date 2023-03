Misura di inclusione attiva | Meloni cambia il nome al reddito di cittadinanza

(Di lunedì 6 marzo 2023) Si chiamerà Mia, ovverodi. Il nuovodidel governosarebbe in dirittura d’arrivo, secondo quanto racconta il Corriere. Le bozze del nuovo decreto lavoro sono in fase di valutazione da parte del ministero del Tesoro. E poi, nel giro di un paio di settimane, la ministra del Lavoro Marina Calderone dovrebbe portare in consiglio dei ministri almeno il decreto legge per riformare ildi. Per fare tutto, compreso l’allargamento della platea di lavoratrici ammesse a Opzione donna e il rafforzamento delle politiche attive, servirebbe quasi un miliardo di euro. Ma il tempo stringe. La ministra ha rassicurato le parti sociali che ildi...

Reddito di Cittadinanza, da settembre cambia tutto. Le nuove regole Il Reddito di Cittadinanza sta per trasformarsi in Mia , acronimo di 'diattiva ' e si dividerà in due categorie, gli occupabili e i poveri senza possibilità di inserimento nel mondo del lavoro . I testi abbozzati dal ministero del Lavoro - si legge ...Si chiamerà Mia , ovverodiAttiva . Il nuovo reddito di cittadinanza del governo Meloni è in dirittura d'arrivo. I testi con le nuove regole scritti dal ministero del Lavoro sono già arrivati a via XX ...... farete in tempo Noi ci siamo presi un compito arduo e coraggioso: intervenire su unacome ...Reddito ha fatto sì che non ci fosse la presa in carico dei percettori del sussidio per l'...

È in dirittura d'arrivo Il nuovo Reddito di cittadinanza del governo Meloni. Si chiamerà Mia, ovvero Misura di Inclusione Attiva. Il ministro Giancarlo Giorgetti è al lavoro per una valutazione di mas ...