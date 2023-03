Misura di inclusione attiva | il nuovo nome e le nuove regole del reddito di cittadinanza

(Di lunedì 6 marzo 2023) Si chiamerà Mia, ovverodi. Ildidel governo Meloni è in dirittura d’arrivo. I testi con lescritti dal ministero del Lavoro sono già arrivati a via XX Settembre. Ora al ministro Giancarlo Giorgetti spetta una valutazione di massima sulla sostenibilità. Tra un paio di settimane ildecreto potrebbe arrivare in consiglio dei ministri. Il sussidio si stabilizzerà intorno ai 500 euro al mese. Ma per gli occupabili scenderà a 375. Novità anche sulle proposte di lavoro e sulla possibilità di rifiutarle. In particolare sull’offerta congrua, dopo il giro di vite sostanzialmente saltato nell’ultima Legge di Bilancio. La ministra Calderone nei giorni scorsi aveva spiegato ...

Si chiamerà Mia , ovvero Misura di Inclusione Attiva . Il nuovo reddito di cittadinanza del governo Meloni è in dirittura d'arrivo. I testi con le nuove regole scritti dal ministero del Lavoro sono già arrivati a via XX Settembre.

