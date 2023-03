‘Miley Cyrus – Endless Summer Vacation Backyard Sessions’ | lo speciale su Disney+

(Di lunedì 6 marzo 2023) Sarà disponibile suda venerdì 10 marzo alle 19 MileySessions), looriginale che celebrerà l’attesissimo ottavo album in studio di Miley. Mileyè la produttrice esecutiva mentre la produzione è di Disney Branded Television. Lopresenterà le nuove canzoni di, tra cui il singolo da oltre mezzo miliardo di stream Flowers, che ha raggiunto la Top 3 dell’airplay radiofonico italiano e la #1 di quello europeo. Mileysale sul palco in questo imperdibile evento ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DisneyPlusIT : Questa settimana, @MileyCyrus torna a casa. Miley Cyrus - Endless Summer Vacation (#BackyardSessions), uno speciale… - DisneyPlusIT : Una settimana. ?? Miley Cyrus - Endless Summer Vacation (#BackyardSessions), uno speciale originale, disponibile da… - DisneyPlusIT : Benvenuta a casa. ?? Miley Cyrus - Endless Summer Vacation (#BackyardSessions), uno speciale originale disponibile d… - saartorijr : RT @DisneyPlusIT: Questa settimana, @MileyCyrus torna a casa. Miley Cyrus - Endless Summer Vacation (#BackyardSessions), uno speciale origi… - fuckingsmilers9 : RT @DisneyPlusIT: Questa settimana, @MileyCyrus torna a casa. Miley Cyrus - Endless Summer Vacation (#BackyardSessions), uno speciale origi… -

Pensate che il designer ha vestito anche Rihanna, Lady Gaga,, Katy Perry, Alicia Keys e anche Cher. Nomi non completamente casuali, no L'abito di Dan More di Paola Turani alle Maldive: ...Il ritorno dinon poteva essere accolto in modo migliore: la sua Flowers , complice un testo molto personale e un video campione di visualizzazioni su YouTube, è già un successo senza precedenti e il ...Vanta anche l'apparizione sulla piattaforma @music di Instagram, il che lo accomuna a star come, Drake e Foo Fighters tra gli altri. Già nel 2016 Luke Black aveva tentato l'approdo all'...