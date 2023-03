Milano violenta, choc in stazione: sei persone accoltellate. Arrestato l'aggressore (Di lunedì 6 marzo 2023) La Polizia di Stato ha Arrestato un giovane cittadino straniero ritenuto responsabile delle rapine aggravate commesse oggi pomeriggio a Milano . L'uomo, la cui identificazione è ancora in corso presso ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 6 marzo 2023) La Polizia di Stato haun giovane cittadino straniero ritenuto responsabile delle rapine aggravate commesse oggi pomeriggio a. L'uomo, la cui identificazione è ancora in corso presso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 73deva73 : #Milano Grazie #Sala . Le favole dell’inclusione sbatte no contro i dati reali. #milano violenta è un fatto. - infoitinterno : Milano violenta, choc in stazione: sei persone accoltellate - gdc2022 : @QRepubblica Milano violenta troppe volte sindaco compreso. Basta andare dietro a tanti 41 bis che sono stati coper… - arcobalenietnei : RT @TheLevian: La natura umana ed animale è violenta ed aggressiva. Non c'è posto per l'amore se non lo costruisci. Ma è giusto sapere che… - TheLevian : La natura umana ed animale è violenta ed aggressiva. Non c'è posto per l'amore se non lo costruisci. Ma è giusto sa… -