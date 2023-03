Milano | straniero accoltella passanti | 6 feriti | 2 gravi Chi è l’aggressore

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 6 marzo 2023) Paura a. Siamo in zona Stazione Centrale, tra le 17 e le 18, quando la furia di uno o due uomini si abbatte su un folto numero di. Si parlai di sei, di cui uno medicato sul posto e gli altri tutti trasportati in ospedale: due di loro sono incondizioni. La caccia all’uomo da parte della polizia ha portato al fermo di un sospetto: secondo quanto risulta da fonti di polizia di Nicolaporro.it, si tratta di un cittadino marocchino di 20 anni. La prima aggressione La prima aggressione avviene in via Sammartini 45 intorno alle 17.40. Le automediche soccorrono una donna ferita al volto, aggredita da due persone e picchiata a mani nude, e la portano al San Paolo di. Una cittadina 58enne salvadoregna, invece, ha riportato solo una contusione ad una mano ed è stata medicata ...