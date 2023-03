Milano, passanti accoltellati per rapina nella zona della stazione. Due feriti gravi (Di lunedì 6 marzo 2023) Sei persone sono rimaste ferite, a Milano, nel corso di una serie di rapine messe in atto per strada nella zona della stazione Centrale da una coppia di aggressori, forse ubriachi, che non hanno esitato a usare un taglierino e colpire alcuni passanti. Due feriti sono stati ricoverati in codice rosso. Uno dei presunti aggressori è stato bloccato dalla Polizia di Stato. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 6 marzo 2023) Sei persone sono rimaste ferite, a, nel corso di una serie di rapine messe in atto per stradaCentrale da una coppia di aggressori, forse ubriachi, che non hanno esitato a usare un taglierino e colpire alcuni. Duesono stati ricoverati in codice rosso. Uno dei presunti aggressori è stato bloccato dalla Polizia di Stato.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Quattro o forse cinque persone sono rimaste ferite a Milano nel corso di una serie di rapine messe in atto per stra… - Corriere : Milano, passanti accoltellati vicino alla stazione Centrale in tentativo di rapina. Cinque feriti, uno grave - repubblica : Milano, passanti accoltellati nella zona della stazione. Diversi feriti, uno è grave - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Passanti accoltellati per strada a Milano durante una serie di rapine: 68enne è grave - Charles_SE : RT @Corriere: Milano, passanti accoltellati vicino alla stazione Centrale in tentativo di rapina. Cinque feriti, uno grave -