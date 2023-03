Milano | passanti accoltellati | chi è l’aggressore

(Di lunedì 6 marzo 2023) (Adnkronos) – E’ solo uno l’autore delle rapine e degli accoltellamenti avvenuti questa sera a, in zona Stazione Centrale. A quanto si apprende, si tratta di un uomo, probabilmente di origine nordafricana, ancora da identificare. E’ stato fermato dai motociclisti della sezione ‘Nibbio’ dell’Ufficio prevenzione generale, che lo hanno rintracciato in via Venini, a poca distanza dal luogo della seconda aggressione, grazie alle descrizioni fornite dai testimoni. L’uomo è stato trovato con addosso tre cellulari, due dei quali provento delle rapine effettuate poco prima in via Sammartini, e un terzo su cui gli investigatori stanno facendo accertamenti. Con séaveva anche il coltellino multiuso, utilizzato per accoltellare le vittime. In via Sammartini, poco dopo le 17.30, quando sono state aggredite e rapinate una 34enne spagnola, ...

, accoltellanoper derubarli: un ferito grave sgombero Napoli, chiude la palestra per ragazzi difficili aveva 63 anni Fotogallery - Torino, muore dopo lancio con paracadute SCHIACCIATO ...I due giovani, feriti lui al torace e lei al collo con un'arma da taglio, sono stati portati in codice giallo al Policlinico di. Al momento dell'aggressione, un uomo di 68 anni è uscito dal ..., sei persone sono rimaste ferite nel corso di una serie di aggressioni messe in atto per ... che non hanno esitato a usare un taglierino e colpire alcuniaccorsi per aiutare una ...

Passanti accoltellati per rapina a Milano, 6 feriti Agenzia ANSA

Alcune persone sono state accoltellate qualche minuto prima delle 18 in viale Brianza e via Sammartini, a due passi dalla Stazione Centrale: il bilancio è di 6 feriti, uno dei quali in gravi…