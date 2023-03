Milano | aggressioni in strada | diversi feriti

(Di lunedì 6 marzo 2023) (Adnkronos) – Almeno sei persone sono state aggredite inquesta sera tra via Sammartini e viale Brianza, in zona Stazione Centrale, a. La prima aggressione è avvenuta poco dopo le 17.30, in via Sammartini. Le vittime sono due donne, di 34 e 58 anni. La prima ha riportato un trauma al volto da colluttazione ed è stata trasferita in codice giallo all’ospedale San Paolo. La seconda, ferita lievemente a una mano, è stata soccorsa dai sanitari sul posto. Passati pochi minuti, 118 e polizia sono dovuti intervenire in viale Brianza, dove sono stati aggrediti quattro uomini, due dei quali trasportati in ospedale in codice rosso. L'articolo proviene da Italia Sera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Arabella2071 : Diverse aggressioni (almeno 6 )a #Milano zona #stazionecentrale. Autori i soliti BALORDI stranieri in evidente sta… - Adnkronos : Milano, passanti accoltellati in strada: 6 feriti . #Adnkronos ?? - rpinci : RT @TV2000it: ??ULTIM'ORA #Milano, passanti accoltellati in tentata rapina, zona stazione Centrale Sei feriti Uno è grave: ha cercato di dif… - tg2000it : RT @TV2000it: ??ULTIM'ORA #Milano, passanti accoltellati in tentata rapina, zona stazione Centrale Sei feriti Uno è grave: ha cercato di dif… - TV2000it : ??ULTIM'ORA #Milano, passanti accoltellati in tentata rapina, zona stazione Centrale Sei feriti Uno è grave: ha cerc… -

Uno dei presunti autori delle, bloccato dalle Volanti e portato in questura, è stato a sua volta trasportato in codice verde al Fatebenefratelli. LEGGI L'ARTICOLO -, passanti ...AGI - Sei persone aggredite in strada dietro la stazione Centrale a. È successo poco dopo le 17.30 in due fasi distinte tra via Giovanni Battista Sammartini e poi in viale Brianza. Uno dei due presunti aggressori è stato portato in Questura, prima di essere ...... portato in codice rosso all'ospedale San Carlo di, oltre a un altro uomo che ha riportato ... L'aggressore Uno dei presunti autori delle, bloccato dalle Volanti e portato in questura, ...

Milano, aggressioni in strada: diversi feriti TheSoundcheck

Sale a sei feriti il bilancio della rapina ai danni di passanti nei dintorni della stazione Centrale, questo pomeriggio a Milano, da parte di due uomini che non hanno esitato a ferire chi ...Non sono ancora chiare le dinamiche né le motivazioni, ma sono sei le persone ferite poco prima delle ore 18 in zona Stazione Centrale a Milano nel corso di aggressioni con un’arma da taglio allo ...