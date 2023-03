Milano, accoltellati in strada vicino a stazione Centrale: 6 feriti (Di lunedì 6 marzo 2023) (Adnkronos) – Sei passanti sono stati accoltellati in strada questa sera a Milano in zona stazione Centrale. I due feriti più gravi sono due uomini, uno di 68 anni e uno di 57. Il 68enne, accoltellato a una spalla, è stato trasportato in codice rosso al Niguarda, mentre il 57enne, ferito a un braccio, è stato portato, sempre in codice rosso, al San Carlo. Hanno riportato ferite da arma da taglio anche un uomo colpito al torace e una donna ferita al collo, entrambi portati in codice giallo al Policlinico. A quanto apprende l’Adnkronos, sarebbero stati aggrediti con un taglierino da un uomo di origine nordafricana, forse marocchino, i due uomini accoltellati questa sera in viale Brianza, a Milano, nel tentativo di sventare una rapina ai danni di una ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 6 marzo 2023) (Adnkronos) – Sei passanti sono statiinquesta sera ain zona. I duepiù gravi sono due uomini, uno di 68 anni e uno di 57. Il 68enne, accoltellato a una spalla, è stato trasportato in codice rosso al Niguarda, mentre il 57enne, ferito a un braccio, è stato portato, sempre in codice rosso, al San Carlo. Hanno riportato ferite da arma da taglio anche un uomo colpito al torace e una donna ferita al collo, entrambi portati in codice giallo al Policlinico. A quanto apprende l’Adnkronos, sarebbero stati aggrediti con un taglierino da un uomo di origine nordafricana, forse marocchino, i due uominiquesta sera in viale Brianza, a, nel tentativo di sventare una rapina ai danni di una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StaseraItalia : Bentornati a #StaseraItalia! Paura in stazione a Milano: passanti accoltellati per rapina, 6 feriti ?? Seguici dal… - StaseraItalia : Milano, passanti accoltellati per rapina @PSenaldi a #StaseraItalia: 'Non credo che il fatto che gli autori siano… - Agenzia_Ansa : Sale a sei feriti il bilancio della rapina ai danni di passanti nei dintorni della stazione Centrale, a Milano, da… - MarazitiMassimo : RT @valy_s: #Milano del piddino #Sala è una città GREEN,votata alle auto elettriche.Sostenibile,dove la gente s’è messa in fila per mangiar… - Ilsognatore13 : RT @valy_s: @lucabattanta Libertà?!? Sì, liberi di finire accoltellati… -