Milano | accoltellano alcuni passanti per rapinarli | 6 feriti | due in gravi condizioni

(Di lunedì 6 marzo 2023) Sono sei irimasti coinvolti nell’aggressione avvenuta questa sera tra via Sammartini e viale Brianza, in zona Stazione Centrale a. Tra loro: un 68enne, accoltellato a una spalla, è stato trasportato in codice rosso al Niguarda, mentre un uomo di 57 anni, ferito a un braccio, è stato portato, sempre in codice rosso, al San Carlo. Il primo intervento dei soccorritori, giunti sul posto con automediche e ambulanze, è in via Sammartini 45 alle 17.40, dove si trovavano una 34enne spagnola con un trauma al volto, aggredita dai due a mani nude e picchiata, che è andata in codice giallo all’ospedale San Paolo di, e una 58enne salvadoregna che ha riportato una lieve ferita a una mano, medicata sul posto. Secondo una prima ipotesi, gli uominisarebbero intervenuti per difendere una o tutte le due ...

Milano, passanti accoltellati per rapina vicino alla stazione Centrale: alcuni feriti TGCOM

