Milano | accoltellamento in zona stazione centrale

(Di lunedì 6 marzo 2023). Sei persone sono rimaste ferite nel corso di una serie di rapine avvenute vicino la stazione Centrale di Milano.

Sei persone sono state coinvolte in un accoltellamento a Milano. Si trova adesso all'ospedale San Paolo nel reparto di Psichiatria. Il pm di Milano Paolo Storari ha aperto un'inchiesta. Un uomo di 68 anni è rimasto ferito in modo grave durante alcuni tentativi di rapina in viale Brianza, vicino alla stazione Centrale. Nell'evento sarebbero rimaste coinvolte altre quattro persone.

Passanti accoltellati per rapina a Milano, 6 feriti Agenzia ANSA

Milano, 6 mar. (LaPresse) - Un giovane cittadino straniero, ritenuto responsabile delle rapine aggravate commesse oggi pomeriggio a Milano, è stato arrestato. A Milano, sei persone sono rimaste ferite nel corso di una serie di aggressioni messe in atto per strada nella zona della stazione Centrale.