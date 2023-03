Milan, Tomori: «Ricordo ancora quando mi chiamò Maldini» (Di lunedì 6 marzo 2023) Milan, le parole di Tomori in un’intervista alla UEFA: «Il mio sogno nella vita potrebbe sembrare un po’ banale, ma è non avere rimpianti» Intervistato dalla UEFA durante il format di FedEx “Next in Line”, Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha dichiarato: OBIETTIVI: «Il mio sogno nella vita potrebbe sembrare un po’ banale, ma è non avere rimpianti. A fine carriera voglio poter dire che ho fatto tutto quello che potevo; che ho permesso a me stesso di essere me stesso. Alla fine, se vincerò un milione di trofei o se avrò vinto solo lo Scudetto, sarò comunque soddisfatto di ciò che ho fatto». ARRIVO AL Milan: «quando sono arrivato, ho dovuto pensare di più al mio stile di gioco. In Italia è più importante capire dove posizionarti rispetto al pallone, come passarlo. È più ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 marzo 2023), le parole diin un’intervista alla UEFA: «Il mio sogno nella vita potrebbe sembrare un po’ banale, ma è non avere rimpianti» Intervistato dalla UEFA durante il format di FedEx “Next in Line”, Fikayo, difensore del, ha dichiarato: OBIETTIVI: «Il mio sogno nella vita potrebbe sembrare un po’ banale, ma è non avere rimpianti. A fine carriera voglio poter dire che ho fatto tutto quello che potevo; che ho permesso a me stesso di essere me stesso. Alla fine, se vincerò un milione di trofei o se avrò vinto solo lo Scudetto, sarò comunque soddisfatto di ciò che ho fatto». ARRIVO AL: «sono arrivato, ho dovuto pensare di più al mio stile di gioco. In Italia è più importante capire dove posizionarti rispetto al pallone, come passarlo. È più ...

