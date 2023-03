Milan, Tomori: «Quando sono arrivato, indossare la maglia del Milan è stato surreale» (Di lunedì 6 marzo 2023) Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha parlato ai canali ufficiali della UEFA in vista della sfida di Champions contro il Tottenham Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha parlato ai canali ufficiali della UEFA. SAN SIRO – «Una volta arrivato qui, ricordo di aver indossato la maglia a strisce rossonere. È stato semplicemente surreale. San Siro è come un monumento. Riesci a vederlo sempre mentre guidi. È come se fosse proteso verso di te. Poi, il giorno della partita, i tifosi sono lì da due ore prima della gara. Si sente l’energia che emanano. Si giocano le partite di campionato, le coppe nazionali, ma Quando arriva la Champions League è tutto diverso. Le luci di San Siro ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 marzo 2023) Fikayo, difensore del, ha parlato ai canali ufficiali della UEFA in vista della sfida di Champions contro il Tottenham Fikayo, difensore del, ha parlato ai canali ufficiali della UEFA. SAN SIRO – «Una voltaqui, ricordo di aver indossato laa strisce rossonere. Èsemplicemente. San Siro è come un monumento. Riesci a vederlo sempre mentre guidi. È come se fosse proteso verso di te. Poi, il giorno della partita, i tifosilì da due ore prima della gara. Si sente l’energia che emanano. Si giocano le partite di campionato, le coppe nazionali, maarriva la Champions League è tutto diverso. Le luci di San Siro ...

