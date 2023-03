Milan, rinnovo di Leao in salita. Ma la Champions può cambiare tutto (Di lunedì 6 marzo 2023) Il rinnovo del contratto di Rafael Leao con il Milan è sempre più complicato. La Champions può però giocare un ruolo chiave nei negoziati Leggi su pianetamilan (Di lunedì 6 marzo 2023) Ildel contratto di Rafaelcon ilè sempre più complicato. Lapuò però giocare un ruolo chiave nei negoziati

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : .@acmilan, rinnovo di @RafaeLeao7 in salita. Ma la Champions può cambiare tutto - #Calciomercato #mercato #ACMilan… - MilanSpazio : Milan, dubbi sul rinnovo di Leao: la mossa a sorpresa di Mendes - Milannews24_com : #Caressa sul rinnovo di #Leao: «Il #Milan deve fare di tutto per chiudere la questione» - Milannews24_com : #Milan, rinnovo #Leao: discorso rimandato ad aprile. E Mendes lo offre al Real Madrid - LeBombeDiVlad : ??? #Milan, #JorgeMendes incontra il #RealMadrid per #Leao In stallo il rinnovo con i rossoneri ???? ??????? #LBDV… -