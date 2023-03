Milan | Pioli può sorridere | Gabbia torna a disposizione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : In tre anni il #Milan di Pioli ha perso sei volte lontano da San Siro, tre delle quali di sabato sera a casa di Vin… - ZZiliani : Dieci minuti di fuoco dopo aver subìto il gol dello 0-1 (rigore di #Gonzalez dopo l’ennesima follia stagionale di… - AntoVitiello : #Pioli: 'Gli allenamenti con Zlatan e senza Zlatan sono differenti. È un rientro importantissimo' L'allenatore del… - SempreMilanit : ???? #Krunic alla chiamata più importante dell'anno #SempreMilan #Milan - Sakuragi__20 : @elliott_il @Maicuntent1986 No ma infatti basta vedere cosa dice la stampa e capovolgere tutto. Il milan più bello… -

Conte(3 - 4 - 2 - 1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Calabria, Tonali, Bennacer, Theo Hernandez; Krunic, Leao; Giroud. All.Giorni di riflessioni tattiche e tecniche per Stefano. L'allenatore delha in mano un gruppo forte e solido, che però negli ultimi tempi ha spesso inciampato in maniera fragorosa. Ma ...Sino a Fiorentina -per lui zero minuti. Poi al Franchilo ha inserito al 38° per De Ketelaere e Adli, nella serata nera del Diavolo, si è distinto per una bella apertura che ha dato il '...

Milan, il futuro di Pioli può dipendere dalla Champions League Calciomercato.com

Anche oggi Brahim Diaz si è allenato a parte a Milanello, quindi è molto probabile che lo spagnolo non possa giocare a Londra; al suo posto, Pioli dovrebbe schierare Rade Krunic ...Antonio Di Gennaro, ex calciatore e opinionista, ha parlato della situazione in casa Milan in vista della gara contro il Tottenham «Non è continua come l’anno scorso. Con la cura Pioli pensavo che ...