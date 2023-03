Milan, Maignan torna in lista Champions: cosa dice il regolamento UEFA (Di lunedì 6 marzo 2023) Maignan lista Champions – Mike Maignan è rientrato dal lunghissimo infortunio al polpaccio dalla partita con l’Atalanta dello scorso 26 febbraio dopo una lunghissima assenza che lo ha tenuto lontano dalla porta del Milan per 5 mesi. Nel frattempo il suo posto in campo è stato preso da Ciprian Tatarusanu, che ha sostituito il francese L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 6 marzo 2023)– Mikeè rientrato dal lunghissimo infortunio al polpaccio dalla partita con l’Atalanta dello scorso 26 febbraio dopo una lunghissima assenza che lo ha tenuto lontano dalla porta delper 5 mesi. Nel frattempo il suo posto in campo è stato preso da Ciprian Tatarusanu, che ha sostituito il francese L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : Il sito dell'Uefa ufficializza il cambio nella lista del #Milan per la Champions. Inserito nuovamente #Maignan, esce #Tatarusanu - SimoneGambino : Il giocatore del Milan che ha giocato il maggior numero di palloni nel primo tempo è... Maignan (35), che è anche s… - AntoVitiello : ?? Il #Milan domina l'Atalanta e ritorva anche il gioco. Terza vittoria di fila in campionato. Ancora una volta sen… - riccmero : RT @AntoVitiello: Il sito dell'Uefa ufficializza il cambio nella lista del #Milan per la Champions. Inserito nuovamente #Maignan, esce #Tat… - PdiCalcio : RT @PdiCalcio: CURIOSITÀ: Maignan in Fiorentina-Milan ha toccato più palloni di ogni singolo giocatore offensivo del Milan 61 contro i 15 d… -