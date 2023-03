Milan-Leao, tra Tottenham e futuro… Mendes lo offre al Real Madrid (Di lunedì 6 marzo 2023) Dopo lo stop per squalifica è pronto a tornare titolare Leao contro il Tottenham, Pioli punta su di lui ma intanto l’agente lo offre al Real Madrid Dopo lo stop per squalifica è pronto a tornare titolare con il Milan Leao contro il Tottenham, Pioli punta su di lui ma intanto l’agente lo offre al Real Madrid. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il portoghese giocherà da titolare nella sfida delicata di Champions contro il Tottenham, ma il suo futuro in rossonero è molto incerto. Jorge Mendes, suo procuratore, lo avrebbe offerto ai blancos. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 marzo 2023) Dopo lo stop per squalifica è pronto a tornare titolarecontro il, Pioli punta su di lui ma intanto l’agente loalDopo lo stop per squalifica è pronto a tornare titolare con ilcontro il, Pioli punta su di lui ma intanto l’agente loal. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il portoghese giocherà da titolare nella sfida delicata di Champions contro il, ma il suo futuro in rossonero è molto incerto. Jorge, suo procuratore, lo avrebbe offerto ai blancos. L'articolo proviene da Calcio News 24.

