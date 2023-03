Milan, il Real Madrid punta forte su Leao (Di lunedì 6 marzo 2023) Come riporta La Gazzetta dello Sport , un mesetto fa il suo procuratore Jorge Mendes ha avuto un confronto importante con il Real Madrid . Un sondaggio da parte del club spagnolo per capire le Reali ... Leggi su sport.virgilio (Di lunedì 6 marzo 2023) Come riporta La Gazzetta dello Sport , un mesetto fa il suo procuratore Jorge Mendes ha avuto un confronto importante con il. Un sondaggio da parte del club spagnolo per capire lei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VELOSPORT1960 : - Milannews24_com : #Milan, rinnovo #Leao: discorso rimandato ad aprile. E Mendes lo offre al Real Madrid - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Leao, riprenditi il Milan. A Londra deve essere la sua serata. Intanto Mendes... #tottenhammilan - LeBombeDiVlad : ??? #Milan, #JorgeMendes incontra il #RealMadrid per #Leao In stallo il rinnovo con i rossoneri ???? ??????? #LBDV… - Ivan_milanista : @simojo98 @ItsDuivel Non bisogna essere il Real Madrid per essere più forti delle romane..non sono io che sopravval… -