Milan, Giroud a rischio per il Tottenham: ecco il motivo (Di lunedì 6 marzo 2023) L'attaccante Olivier Giroud potrebbe saltare la sfida tra Tottenham e Milan, in programma mercoledì 8 marzo Leggi su pianetamilan (Di lunedì 6 marzo 2023) L'attaccante Olivierpotrebbe saltare la sfida tra, in programma mercoledì 8 marzo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Milan, allarme #Giroud: stop per l'influenza, Tottenham a rischio #UCL #milan - FCalcistiche : RT @Gazzetta_it: Milan, allarme #Giroud: stop per l'influenza, Tottenham a rischio #UCL #milan - JMC1899 : RT @FraNasato: Secondo il sito della Gazzetta dello Sport oggi Giroud oggi non si è allenato a causa di un attacco influenzale e la sua pre… - sportmediaset : Milan in ansia per Giroud: influenza e Tottenham a rischio #tottenhammilan #giroud #champions - ABalby94 : RT @FraNasato: Secondo il sito della Gazzetta dello Sport oggi Giroud oggi non si è allenato a causa di un attacco influenzale e la sua pre… -