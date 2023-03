Milan, cambio nella lista Champions: Maignan al posto di Tatarusanu (Di lunedì 6 marzo 2023) cambio nella lista Champions del Milan: rientra dopo l’infortunio Mike Maignan, che prende il posto di Tatarusanu La UEFA ha annunciato il cambio in lista Champions League del Milan. Ai rossoneri è stato permesso in vista dell’Articolo 46.2 del codice delle competizioni UEFA che permette di cambiare un portiere, se infortunato. Per questo motivo Mike Maignan torna a disposizione di Stefano Pioli, prendendo il posto di Tatarusanu. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU MilanNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 marzo 2023)del: rientra dopo l’infortunio Mike, che prende ildiLa UEFA ha annunciato ilinLeague del. Ai rossoneri è stato permesso in vista dell’Articolo 46.2 del codice delle competizioni UEFA che permette di cambiare un portiere, se infortunato. Per questo motivo Miketorna a disposizione di Stefano Pioli, prendendo ildi. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

