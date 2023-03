Milan, Brahim Diaz continua ad allenarsi a parte in vista del Tottenham (Di lunedì 6 marzo 2023) Brahim Diaz ancora al lavoro a parte in vista della partita del Milan con il Tottenham, la rifinitura di domani sarà decisiva Arrivano importanti aggiornamenti da Sky sulle condizioni di Brahim Diaz. Lo spagnolo del Milan, che soffre per una lieve distorsione al ginocchio rimediata prima della sfida con la Fiorentina, anche oggi si è allenato a parte. La rifinitura di domani sarà decisiva per capire se il numero 10 rossonero potrà almeno essere convocato per la gara contro il Tottenham. Al suo posto dovrebbe giocare Rade Krunic. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU MilanNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 marzo 2023)ancora al lavoro aindella partita delcon il, la rifinitura di domani sarà decisiva Arrivano importanti aggiornamenti da Sky sulle condizioni di. Lo spagnolo del, che soffre per una lieve distorsione al ginocchio rimediata prima della sfida con la Fiorentina, anche oggi si è allenato a. La rifinitura di domani sarà decisiva per capire se il numero 10 rossonero potrà almeno essere convocato per la gara contro il. Al suo posto dovrebbe giocare Rade Krunic. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

Tottenham - Milan: Brahim Diaz verso il forfait C'è preoccupazione in casa Milan relativamente a Brahim Diaz in vista della gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma a Londra mercoledì 8 marzo alle 21. Il grande protagonista della gara di andata ... Probabili formazioni Tottenham - Milan: ritorno ottavi Champions League 2022/2023 MILAN - Da valutare Brahim Diaz, ma sulla trequarti potrebbe toccare a Krunic vista la dinamica della gara. Leao, dopo la squalifica in campionato, sarà titolare al fianco di Giroud. Bennacer e ... Tottenham - Milan, le formazioni: Pioli perde un titolare, scelto l'attacco - Partite Nel Milan si rivede in Champions Maignan mentre non dovrebbe farcela Brahim Diaz, il marcatore dell'andata. Al suo posto Krunic sulla trequarti con Bennacer e Tonali in mediana. Unica punta Giroud .