Milan | Bennacer | “Fino in fondo in Champions? Niente è impossibile”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimoneGambino : Il giocatore del Milan che ha giocato il maggior numero di palloni nel primo tempo è... Maignan (35), che è anche s… - AntoVitiello : #Pioli: 'Gli allenamenti con Zlatan e senza Zlatan sono differenti. È un rientro importantissimo' L'allenatore del… - AntoVitiello : ??Da #Milanello: anche oggi #Bennacer e #Calabria hanno lavorato tutta sessione con il resto della squadra, e sono a… - MilanNewsit : Bennacer: 'Dopo lo Scudetto, il Milan deve andare oltre. Vincere la Champions? Non siamo qui per fare trick. Ecco p… - SempreMilanit : ??Le scuse di #Bennacer #SempreMilan #Milan -

: 'CHAMPIONS NIENTE E' IMPOSSIBILE. SU IBRA...' Sulla Champions: ' Andare fino in fondo in Champions League Anche se sappiamo che sarà molto difficile, niente è impossibile'. Sullo ...Allenatore: Conte(3 - 4 - 2 - 1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Calabria, Tonali,, Theo Hernandez; Krunic, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli Dove vedere la partita in tv e streaming L'...6 Intervistato dal sito ufficiale della Uefa, Ismaelha parlato degli obiettivi delfra ritorno col Tottenham e futuro CHAMPIONS POSSIBILE - ' Andare fino in fondo in Champions League Anche se sappiamo che sarà molto difficile, niente è ...

Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, è stato intervistato dalla UEFA a poche ore dalla sfida contro il Tottenham, valida per il ritorno degli ottavi di Champions League. Da Arles ...Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, è stato intervistato dai canali ufficiali della Uefa. L’algerino ha parlato delle ambizioni dei rossoneri in Champions League, a cominciare dalla sfida di ...