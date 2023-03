Milan | Bennacer | «Arrivare in fondo alla Champions? Niente è impossibile…»

(Di lunedì 6 marzo 2023) Ismael, centrocampista del, ha parlato ai canali ufficiali della UEFA in vista del match degli ottavi dicontro il Tottenham Ismael, centrocampista del, ha parlato ai canali ufficiali della UEFA.ININ– «Anche se sappiamo che sarà molto difficile,è impossibile». CAMPIONATO – «Vedo dove eravamo tre anni fa e dove siamo ora. Logicamente, questo club deve andare ancora oltre. Personalmente, è quello che voglio. È anche quello che vogliamo come gruppo. Quando vediamo gli obiettivi che avevamo tre anni fa, si parlava di tornare inLeague nei tre anni successivi. Il nostro obiettivo era rientrare nelle prime quattro, siamo riusciti ...

