Milan, Bennacer: “Andare in fondo in Champions? Nulla è impossibile, dobbiamo avere questi obiettivi” (Di lunedì 6 marzo 2023) “Andare fino in fondo in Champions League? Sappiamo che sarà molto difficile, ma niente è impossibile. Ora abbiamo molti giocatori che stanno recuperando poco a poco dagli infortuni. Speriamo di evitare infortuni e di raggiunge un livello ancora superiore. È qualcosa di grosso, di sicuro, ma non c’è niente di troppo grande in quello che facciamo. dobbiamo puntare a questi obiettivi, deve essere normale per noi”. Lo ha detto il centrocampista del Milan Ismael Bennacer in una intervista al sito ufficiale dell’Uefa a due giorni dal ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham. “Sono molto orgoglioso e pronto a dare sempre il massimo per questo club. Vedo il percorso e dove eravamo tre anni fa e ... Leggi su sportface (Di lunedì 6 marzo 2023) “fino ininLeague? Sappiamo che sarà molto difficile, ma niente è. Ora abbiamo molti giocatori che stanno recuperando poco a poco dagli infortuni. Speriamo di evitare infortuni e di raggiunge un livello ancora superiore. È qualcosa di grosso, di sicuro, ma non c’è niente di troppo grande in quello che facciamo.puntare a, deve essere normale per noi”. Lo ha detto il centrocampista delIsmaelin una intervista al sito ufficiale dell’Uefa a due giorni dal ritorno degli ottavi di finale diLeague contro il Tottenham. “Sono molto orgoglioso e pronto a dare sempre il massimo per questo club. Vedo il percorso e dove eravamo tre anni fa e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimoneGambino : Il giocatore del Milan che ha giocato il maggior numero di palloni nel primo tempo è... Maignan (35), che è anche s… - AntoVitiello : #Pioli: 'Gli allenamenti con Zlatan e senza Zlatan sono differenti. È un rientro importantissimo' L'allenatore del… - AntoVitiello : ??Da #Milanello: anche oggi #Bennacer e #Calabria hanno lavorato tutta sessione con il resto della squadra, e sono a… - sportface2016 : #Milan, #Bennacer: “Andare fino in fondo in #ChampionsLeague? Nulla è impossibile, dobbiamo avere questi obiettivi” - MilanWorldForum : Bennacer:'Innamorato del Milan. Un leader come Ibra...' Le dichiarazioni -) -