Migranti | un raccolto su 4 grazie a stranieri

Migranti, Coldiretti: 'Un raccolto su quattro grazie agli stranieri'

In Italia un prodotto agricolo su quattro viene raccolto da mani straniere con 358mila lavoratori regolari provenienti da ben 164 Paesi diversi che sono impegnati nei campi e nelle stalle, fornendo più del 30% del totale delle giornate di lavoro.

In Puglia quasi un prodotto agricolo su quattro viene raccolto da mani straniere con 39mila lavoratori regolari provenienti da Paesi diversi che sono impegnati nei campi e nelle stalle fornendo il 22,4% del totale delle giornate di lavoro necessarie al settore.