Migranti: Tajani, 'tragedia Cutro causata da criminali senza scrupoli' (Di lunedì 6 marzo 2023) Roma, 6 mar. (Adnkronos) - "I Migranti muoiono nel mondo perché ci sono persone che li sfruttano e la Guardia di Finanza ne ha salvati nel 2022, assieme alla Guardia Costiera, decine di migliaia di essi". Lo ha detto Antonio Tajani intervenendo alla 14esima Riunione Plenaria del Network Estero della Guardia di Finanza. "Le Fiamme Gialle - ha aggiunto il ministro degli Esteri - hanno fatto sempre il loro dovere con sprezzo del pericolo, compresa l'ultima vicenda alla quale abbiamo assistito: una tragedia con decine di vittime sfruttate da criminali senza scrupoli. I trafficanti di esseri umani devono essere colpiti, perché non c'è crimine peggiore, e io ringrazio la Guardia di Finanza per quello che ha fatto, anche contrastando i trafficanti attraverso operazioni di intelligence, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) Roma, 6 mar. (Adnkronos) - "Imuoiono nel mondo perché ci sono persone che li sfruttano e la Guardia di Finanza ne ha salvati nel 2022, assieme alla Guardia Costiera, decine di migliaia di essi". Lo ha detto Antoniointervenendo alla 14esima Riunione Plenaria del Network Estero della Guardia di Finanza. "Le Fiamme Gialle - ha aggiunto il ministro degli Esteri - hanno fatto sempre il loro dovere con sprezzo del pericolo, compresa l'ultima vicenda alla quale abbiamo assistito: unacon decine di vittime sfruttate da. I trafficanti di esseri umani devono essere colpiti, perché non c'è crimine peggiore, e io ringrazio la Guardia di Finanza per quello che ha fatto, anche contrastando i trafficanti attraverso operazioni di intelligence, ...

