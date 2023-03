Migranti, Tajani: «L’Italia non può affrontare l’emergenza da sola, gli scafisti sono criminali» (Di lunedì 6 marzo 2023) «l’emergenza migratoria, dai vari fronti caldi di crisi, è il problema più grande che dovremo affrontare nei prossimi anni, forse decenni. E L’Italia, al di là delle speculazioni o delle polemiche politiche interne, non può farlo da sola». Lo dice il ministro degli Esteri Antonio Tajani al “Corriere della Sera”, sottolineando che intanto «non rimaniamo a guardare. Sa quanti interventi di salvataggio la Guardia di Finanza, la Guardia costiera fanno nei nostri mari? Nel 2022 hanno fatto 1.170 interventi di law enforcement , in cui hanno recuperato 38.507 Migranti. E 917 interventi di search and rescue , con 57.028 Migranti soccorsi. Abbiamo salvato migliaia e migliaia di vite, e tutti gli italiani lo sanno. Purtroppo però non sempre ci si riesce. Tra le migliaia di ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 6 marzo 2023) «migratoria, dai vari fronti caldi di crisi, è il problema più grande che dovremonei prossimi anni, forse decenni. E, al di là delle speculazioni o delle polemiche politiche interne, non può farlo da». Lo dice il ministro degli Esteri Antonioal “Corriere della Sera”, sottolineando che intanto «non rimaniamo a guardare. Sa quanti interventi di salvataggio la Guardia di Finanza, la Guardia costiera fanno nei nostri mari? Nel 2022 hanno fatto 1.170 interventi di law enforcement , in cui hanno recuperato 38.507. E 917 interventi di search and rescue , con 57.028soccorsi. Abbiamo salvato migliaia e migliaia di vite, e tutti gli italiani lo sanno. Purtroppo però non sempre ci si riesce. Tra le migliaia di ...

