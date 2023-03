Migranti, Tajani: “Italia non può affrontare l’emergenza da sola” (Di lunedì 6 marzo 2023) Per il ministro degli Esteri Antonio Tajani “l’emergenza dei Migranti, dai vari fronti caldi di crisi, è il problema più grande che dovremo affrontare nei prossimi anni, forse decenni. E l’Italia, al di là delle speculazioni o delle polemiche politiche interne, non può farlo da sola”. Lo ha affermato in una intervista al “Corriere della ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 6 marzo 2023) Per il ministro degli Esteri Antoniodei, dai vari fronti caldi di crisi, è il problema più grande che dovremonei prossimi anni, forse decenni. E l’, al di là delle speculazioni o delle polemiche politiche interne, non può farlo da”. Lo ha affermato in una intervista al “Corriere della ... TAG24.

