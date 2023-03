Migranti: Tajani, 'intervenire a monte in Africa per prevenire tragedie' (Di lunedì 6 marzo 2023) Roma, 6 mar. (Adnkronos) - "Dovremo intervenire a monte, in Africa, per risolvere i problemi che portano a disastri a cui non vorremmo più assistere". Lo ha detto, riferendosi alla tragedia di Cutro, Antonio Tajani alla 14esima Riunione Plenaria del Network Estero della Guardia di Finanza. "In Medio Oriente - ha aggiunto il ministro degli Esteri - sono attive organizzazioni terroristiche e la Guardia di Finanza le può contrastare colpendo ad esempio il narcotraffico. E' necessaria dunque un'azione sempre più forte. Il danno vero a queste organizzazioni lo si fa colpendo anzitutto i loro interessi". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) Roma, 6 mar. (Adnkronos) - "Dovremo, in, per risolvere i problemi che portano a disastri a cui non vorremmo più assistere". Lo ha detto, riferendosi alla tragedia di Cutro, Antonioalla 14esima Riunione Plenaria del Network Estero della Guardia di Finanza. "In Medio Oriente - ha aggiunto il ministro degli Esteri - sono attive organizzazioni terroristiche e la Guardia di Finanza le può contrastare colpendo ad esempio il narcotraffico. E' necessaria dunque un'azione sempre più forte. Il danno vero a queste organizzazioni lo si fa colpendo anzitutto i loro interessi".

