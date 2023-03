Migranti | Ronzulli | ' strumentalizzazione opposizione spregevole | uniti contro scafisti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 6 marzo 2023) Roma, 6 mar. (Adnkronos) - "La politica dovrebbe essere unita nella lotta ai mercanti di uomini e nel chiedere all'Europa di non voltarsi dall'altra parte. La tragedia poteva essere evitata perché le vittime fuggivano tutte dalla guerra e, in quanto profughi, avevano diritto ad arrivare in modo sicuro nel nostro Paese, attraverso i corridoi umanitari non con barconi pericolosi o in bare di noce. Invece, assistiamo da parte delle opposizioni a unaspregiudicata e raccapricciante. Arrivare a sostenere che il Governo non ha voluto di proposito salvare vite è disumano e". Lo dice Licia, capogruppo di Forza Italia al Senato, intervistata da 'Il Giornale'. "La soluzione -ribadisce- si trova solo a livello comunitario, perché i dati macro ci dicono che, a causa del cambiamento climatico, delle guerre e ...