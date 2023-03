Migranti: Richetti, 'cambiare Bossi-Fini e gestire flussi, domani lo chiederemo a Piantedosi' (Di lunedì 6 marzo 2023) Roma, 6 mar. (Adnkronos) - "Ogni volta che Piantedosi affronta il problema migratorio, lo fa con parole inopportune. Dal 'carico residuale' fino all'invito agli 'irresponsabili' che partono nella disperazione. Non solo bisogna cambiare la Bossi-Fini ma di ragionare sui flussi migratori, il governo di quel processo e dei processi di integrazione. Noi chiederemo questo al ministro, sottolineando l'inadeguatezza di quello che è stato fino ad oggi". Così Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Iv alla Camera, al Tg3 sull'informativa del ministro Matteo Piantedosi domani alla Camera. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) Roma, 6 mar. (Adnkronos) - "Ogni volta cheaffronta il problema migratorio, lo fa con parole inopportune. Dal 'carico residuale' fino all'invito agli 'irresponsabili' che partono nella disperazione. Non solo bisognalama di ragionare suimigratori, il governo di quel processo e dei processi di integrazione. Noiquesto al ministro, sottolineando l'inadeguatezza di quello che è stato fino ad oggi". Così Matteo, capogruppo di Azione-Iv alla Camera, al Tg3 sull'informativa del ministro Matteoalla Camera.

