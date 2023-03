Migranti: Renzi, 'giusto dire basta sciacallaggio, ma la Meloni è poco credibile nel farlo' (Di lunedì 6 marzo 2023) Roma, 5 mar (Adnkronos) - "Le immagini di quelle bare – davanti alle quali ha fatto benissimo a inchinarsi il Presidente della Repubblica – ci devono costringere a una riflessione più seria su quanto accaduto e su quanto ancora potrà accadere. Occorre più umanità, occorre più politica. E ha ragione chi dice: basta sciacallaggio". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews. "Ma la destra di Giorgia Meloni è poco credibile nel farlo: proprio la Meloni chiese che io fossi processato per strage di stato dopo il naufragio siciliano e si rese protagonista di un assurdo scontro con Sandro Gozi nel 2014 -prosegue Renzi-. Ma per me oggi la priorità non è affermare la legge del contrappasso, quanto tornare a fare politica anche davanti a ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) Roma, 5 mar (Adnkronos) - "Le immagini di quelle bare – davanti alle quali ha fatto benissimo a inchinarsi il Presidente della Repubblica – ci devono costringere a una riflessione più seria su quanto accaduto e su quanto ancora potrà accadere. Occorre più umanità, occorre più politica. E ha ragione chi dice:". Lo scrive Matteonella sua ultima enews. "Ma la destra di Giorgianel: proprio lachiese che io fossi processato per strage di stato dopo il naufragio siciliano e si rese protagonista di un assurdo scontro con Sandro Gozi nel 2014 -prosegue-. Ma per me oggi la priorità non è affermare la legge del contrappasso, quanto tornare a fare politica anche davanti a ...

Renzi sui migranti: 'Occorre più umanità, destra poco credibile' Ma per me oggi prosegue Renzi la priorità non è affermare la legge del contrappasso, quanto tornare a fare politica anche davanti a problemi così complessi. Dobbiamo riuscire ad essere profondi, non ... Meloni e Schlein: prime donne con qualche problema da risolvere ...a palazzo Chigi e facendo sapere che per ora sono congelate le norme sull'accoglienza dei migranti, ... o guarderà anche ai moderati di Calenda e Renzi Sono questioni aperte ancora tutte da sciogliere. ... Meloni vada a Crotone via mare ... 'Naufragio nel Canale di Sicilia: il Governo Renzi dovrebbe essere indagato per reato di strage ...passerelle" Il premier vuole riunire le persone che stanno alimentando il disprezzo per i migranti ... Ma per me oggi proseguela priorità non è affermare la legge del contrappasso, quanto tornare a fare politica anche davanti a problemi così complessi. Dobbiamo riuscire ad essere profondi, non ......a palazzo Chigi e facendo sapere che per ora sono congelate le norme sull'accoglienza dei, ... o guarderà anche ai moderati di Calenda eSono questioni aperte ancora tutte da sciogliere. ...... 'Naufragio nel Canale di Sicilia: il Governodovrebbe essere indagato per reato di strage ...passerelle" Il premier vuole riunire le persone che stanno alimentando il disprezzo per i... Renzi sui migranti: “Occorre più umanità, destra poco credibile” Agenzia Nova Migranti, il primo Conte era "fascio". Imbarazzanti uscite dell'ex premier È vero che gli italiani sono un popolo abituato a bersi tutto ma c’è anche un limite fisiologico ai doppi sarti carpiati e con avvitamento che è possibile fare nella propria carriera politica. Parliam ... Migranti: la tragedia di Cutro e il securismo stragista C’è una verità politica ancorché giudiziaria che inchioda il governo securista guidato da Giorgia Meloni: l’aver derubricato una operazione di soccorso in mare a operazione di polizia. È vero che gli italiani sono un popolo abituato a bersi tutto ma c’è anche un limite fisiologico ai doppi sarti carpiati e con avvitamento che è possibile fare nella propria carriera politica. Parliam ...C’è una verità politica ancorché giudiziaria che inchioda il governo securista guidato da Giorgia Meloni: l’aver derubricato una operazione di soccorso in mare a operazione di polizia.