Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Salvini sotto assedio per il mancato soccorso dei migranti. Anche da Palazzo Chigi dubbi sulla linea dura - LaVeritaWeb : Emmanuel Macron vuole sottrarre a Fincantieri la fornitura ad Atene di quattro navi militari Chigi vorrebbe un’inte… - TV7Benevento : Migranti: P.Chigi, nessuna divergenza con Piantedosi su linea governo - - franser_real : ??? LA PRIMA PAGINA DE LA STAMPA Il Viminale rivuole i vecchi decreti sicurezza. Palazzo Chigi: rimpatrieremo le sa… - SiSalviCri : Ma è un premier o un’attrice? Qual è la risposta politica? E quale la domanda ? #migranti #cutro #Crotone… -

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata a Palazzodopo la doppia missione in India ed Emirati arabi. In agenda, questa settimana, ci sono due ...in cui sono morti oltre 70. ...... di abbassare i toni; e ora ha messo nel mirino Piantedosi, convocandolo a palazzoe facendo sapere che per ora sono congelate le norme sull'accoglienza dei, mutuate dai decreti ...Dopo giorni di silenzi sulla strage deidi Cutro, la premier Giorgia Meloni " rientrata dalla missione in India ed Emirati " ... Per questo, ha convocato per le prossime ore a Palazzo...

Migranti: P.Chigi, nessuna divergenza con Piantedosi su linea ... Il Sannio Quotidiano

Roma, 6 mar. (LaPresse) - "Le indiscrezioni apparse su alcuni organi di stampa relative a presunte divergenze sulla linea interna al Governo sull'immigrazione ...La premier annuncia un Consiglio dei ministri in Calabria, prima però il confronto col ministro dell'Interno. Le ipotesi per arginare le polemiche senza sconfessare la linea del rigore ...