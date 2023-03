Migranti | “nessuna divergenza con Piantedosi su linea governo”

(Di lunedì 6 marzo 2023) (Adnkronos) – Le indiscrezioni apparse su alcuni organi di stampa relative a una convocazione a Palazzo Chigi del ministro dell’Interno, Matteo, e a presunte divergenze sullainterna alsull’immigrazione, sono letteralmente inventate e dunque destituite di ogni fondamento. E’ quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi. L'articolo proviene da Italia Sera.

Le indiscrezioni apparse su alcuni organi di stampa relative a una convocazione a Palazzo Chigi del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e a presunte divergenze sulla linea interna al Governo ...Mattarella: 'La tragedia di Cutro ha commosso l'Italia'. La procura di Roma apre un'indagine dopo esposto dei parlamentari. Incidente probatorio forse la prossima ...In qualunque comunità la libertà non è effettiva se non è appannaggio di tutti e il mondo intero è ormai sempre più una comunità raccolta, con ormaidistanza effettiva, interconnessa, dentro ...

L'accertamento è stato avviato come "atto dovuto" dopo l'esposto dei parlamentari di Alleanza Verdi e Sinistra presentato nei giorni scorsi ...Sergio Mattarella, in visita all'Università della Basilicata, ha parlato della tragedia di Cutro, in Calabria. E anche dell'Iran.