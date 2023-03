Migranti | Meloni sbotta con l' Ue | “Basta tragedie | non lasciate sola l' Italia”

(Di lunedì 6 marzo 2023) Sono 70 le vittime del naufragio davanti alle spiagge di Cutro. Un numero di persone morte inaccettabile nel 2023. Giorgiaalza la voce nei confronti dell'Unione Europea e di tutti gli altri Paesi che hanno lasciato dal', che non dovrebbe più assistere adel genere. La leader di Fratelli d'e capo del governo ha lanciato un messaggio chiaro e conciso dalla propria pagina Facebook, ponendo dei paletti ai prossimi appuntamenti che potrebbero servire ad una svolta sulla questione: “L'non può rimanere piùad affrontare il fenomeno dell'immigrazione clandestina. Non vogliamo più ritrovarci a piangerecome quella avvenuta a Cutro: è nostro dovere, morale prima ancora che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : Il Procuratore di Crotone che indaga sulla strage di migranti è stato collaboratore di Meloni Il consulente della P… - rulajebreal : La guardia costiera ha affermato che il mare era a forza 4/5 e che i migranti si potevano salvare ma che a causa de… - elio_vito : Meloni fa il CdM a Cutro come Berlusconi a Napoli e L’Aquila, è brava a fare la vittima, ad attaccare le opposizion… - Giangi_ilBoomer : #Meloni: 'Nessun allarme lanciato da #Frontex'. Pure perché da #AbuDhabi era difficile sentirlo. #6marzo #naufragio… - fabiom71 : RT @walterbielli: la #Meloni mantiene le promesse...quando disse che i migranti li avrebbe fatti affogare (me lo ricordo bene) parlava seri… -

A un certo punto della giornata è Matteo Salvini a dare un tocco di surrealismo in mezzo alla confusione totale: "Ho piena fiducia nel Papa e in Matteo Piantedosi" . Una spericolata commistione di ...Ingressi regolari, sulla scia del decreto flussi, e giro di vite sugli scafisti. Si muove su due linee direttrici il piano del governo per intervenire sull'immigrazione dopo il naufragio di Cutro . Si ...... l'inizio di un percorso articolato' e di lungo periodo per fronteggiare l'emergenza, un ...mattina Palazzo Chigi a smentire seccamente un incontro in giornata con il premier Giorgia, ...

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato del naufragio di Cutro ricordando l’accoglienza di profughi afghani ...Giovedì la discussione sulle modifiche al dl, che prevedono condizioni più stringenti per i permessi di soggiorno. Primi firmatari sono i leghisti Iezzi e Molinari. Nelle stesse ore in Calabria, nel l ...