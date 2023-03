Migranti, Meloni convoca Piantedosi per avere risposte "Troppi errori e leggerezze". Voci di una sua sostituzione (Di lunedì 6 marzo 2023) La strage di Migranti sulle coste crotonesi continua a tenere banco, mentre proseguono le ricerche in mare di almeno altre 30 persone che ancora mancano all'appello, il caso ormai è diventato anche politico. Una resa dei conti. Anzi: una sorta di commissariamento di fatto del dossier migratorio. Dopo giorni di silenzi, - si legge su Repubblica - Giorgia Meloni prende in mano la situazione, consapevole di aver perso il controllo della tragedia di Cutro. "Troppi errori — è stato lo sfogo consegnato ai suoi nelle ultime ore — troppe leggerezze". Per questo, ha convocato per le prossime ore a Palazzo Chigi Matteo Piantedosi, il ministro dell’Interno su cui si sono addensate Voci di sostituzione. Ma c’è di più, e di più pesante: ... Leggi su affaritaliani (Di lunedì 6 marzo 2023) La strage disulle coste crotonesi continua a tenere banco, mentre proseguono le ricerche in mare di almeno altre 30 persone che ancora mancano all'appello, il caso ormai è diventato anche politico. Una resa dei conti. Anzi: una sorta di commissariamento di fatto del dossier migratorio. Dopo giorni di silenzi, - si legge su Repubblica - Giorgiaprende in mano la situazione, consapevole di aver perso il controllo della tragedia di Cutro. "— è stato lo sfogo consegnato ai suoi nelle ultime ore — troppe". Per questo, hato per le prossime ore a Palazzo Chigi Matteo, il ministro dell’Interno su cui si sono addensatedi. Ma c’è di più, e di più pesante: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rulajebreal : La guardia costiera ha affermato che il mare era a forza 4/5 e che i migranti si potevano salvare ma che a causa de… - elio_vito : Meloni fa il CdM a Cutro come Berlusconi a Napoli e L’Aquila, è brava a fare la vittima, ad attaccare le opposizion… - ultimora_pol : Naufragio migranti, il sindaco di Crotone, Vincenzo #Voce, invia una lettera a Giorgia #Meloni: 'La nostra comunità… - PieroCatocci : RT @tomasomontanari: Da quanto tempo #Meloni e la sua oscena destra costruiscono potere alimentando l’odio per migranti, neri, diversi? Sì,… - Violea12 : RT @elio_vito: Meloni fa il CdM a Cutro come Berlusconi a Napoli e L’Aquila, è brava a fare la vittima, ad attaccare le opposizioni. Ma nes… -