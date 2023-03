Migranti | Meloni cerca punto d' equilibrio Mattarella | ora servono scelte concrete

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rulajebreal : La guardia costiera ha affermato che il mare era a forza 4/5 e che i migranti si potevano salvare ma che a causa de… - elio_vito : Meloni fa il CdM a Cutro come Berlusconi a Napoli e L’Aquila, è brava a fare la vittima, ad attaccare le opposizion… - elio_vito : Il Procuratore di Crotone che indaga sulla strage di migranti è stato collaboratore di Meloni Il consulente della P… - ex59754699 : RT @EugenioCardi: IMPORTANTE: #Frontex dà le prove della segnalazione inviata. #Meloni HA MENTITO quando ha detto che i responsabili di ric… - fisco24_info : Migranti, Cdm a Cutro giovedì. Ue: 'D'accordo con Meloni, bisogna agire': (Adnkronos) - La portavoce per gli Affari… -

Oggidovrebbe anche incontrare il ministro degli Interni Matteo Piantedosi, mentre al ... dovrebbe tenersi a Cutro, luogo del naufragio in cui sono morti oltre 70. ...Vedi Anche Naufragio: 'Invito a Cutro Ho pensato di celebrare lì prossimo Cdm sull'Immigrazione'. E respinge le accuse al governo Non è la prima volta che Mattarella chiede una ...- Atteso in settimana il Consiglio dei ministri che si terrà a Cutro, dove si è consumata l'ultima tragedia del mare

"Per quanto riguarda la tragedia in Calabria diciamo questo: è doveroso che ministro venga in Parlamento e doveroso che venga anche Salvini che ha la cattiva abitudine a non… Leggi ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...