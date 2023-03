Migranti, Mattarella: “Al cordoglio devono seguire scelte concrete di Italia e Ue” (Di lunedì 6 marzo 2023) (Adnkronos) – “Di fronte all’evento drammatico che si è consumato” a Cutro, “ma ancor più a quel che questo raffigura di condizione drammatiche” in Afghanistan “come in altri Paesi, il cordoglio deve tradursi in scelte concrete, operative, da parte di tutti: dell’Italia, per la sua parte, dell’Unione europea, di tutti i Paesi che ne fanno parte, perché questa è la risposta vera da dare a quel che avvenuto, a queste condizioni che, con violazioni di diritti umani e della libertà, colpiscono tutti, in qualunque parte del mondo”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Potenza all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università della Basilicata. “L’unicità del genere umano -ha premesso il Capo dello Stato- ricorda il valore della indivisibilità dei diritti ... Leggi su italiasera (Di lunedì 6 marzo 2023) (Adnkronos) – “Di fronte all’evento drammatico che si è consumato” a Cutro, “ma ancor più a quel che questo raffigura di condizione drammatiche” in Afghanistan “come in altri Paesi, ildeve tradursi in, operative, da parte di tutti: dell’, per la sua parte, dell’Unione europea, di tutti i Paesi che ne fanno parte, perché questa è la risposta vera da dare a quel che avvenuto, a queste condizioni che, con violazioni di diritti umani e della libertà, colpiscono tutti, in qualunque parte del mondo”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo a Potenza all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università della Basilicata. “L’unicità del genere umano -ha premesso il Capo dello Stato- ricorda il valore della indivisibilità dei diritti ...

