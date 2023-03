Migranti | Mattarella | ' a cordoglio devono seguire scelte concrete di Italia e Ue'

(Di lunedì 6 marzo 2023) Potenza, 6 mar. (Adnkronos) - "Di fronte all'evento drammatico che si è consumato" a Cutro, "ma ancor più a quel che questo raffigura di condizione drammatiche" in Afghanistan "come in altri Paesi, ildeve tradursi in, operative, da parte di tutti: dell', per la sua parte, dell'Unione europea, di tutti i Paesi che ne fanno parte, perchè questa è la risposta vera da dare a quel che avvenuto, a queste condizioni che, con violazioni di diritti umani e della libertà, colpiscono tutti, in qualunque parte del mondo". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo a Potenza all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università della Basilicata. "L'unicità del genere umano -ha premesso il Capo dello Stato- ricorda il valore della indivisibilità ...

Il capo dello Stato ha ricordato in particolare le radici afghane di molti deie delle ... Al monito disi aggiunge il presidente della Cei e arcivescovo di Bologna. "L'accoglienza è ...Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, parlando all'università della Basilicata della tragedia di Cutro. Tragedia Cutro ha coinvolto e commosso l'Italia Per il Capo dello ...Al cordoglio per il naufragio di Cutro, in Calabria, seguano le azioni concrete. A dirlo è il presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo nel corso della cerimonia di inaugurazione dell'Anno accademico dell'Università degli studi della Basilicata, in occasione del quarantesimo anniversario dalla fondazione dell'...

Il monito di Mattarella sulla strage di Cutro: "Il cordoglio si tramuti in scelte concrete di Italia e Ue" la Repubblica

