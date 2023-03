Migranti, la stretta del governo Meloni: nuovo piano anti-scafisti in Cdm (Di lunedì 6 marzo 2023) stretta sui trafficanti di esseri umani ma anche più ingressi legali. Saranno questi i due principali punti del piano sull'immigrazione del governo Meloni. Contro gli scafisti ci sarà un inasprimento delle pene. Il presidente del Consiglio ha promesso infatti di "impiegare tutte le forze necessarie per combattere i trafficanti di esseri umani e fermare le morti in mare". Oggi 5 marzo Giorgia Meloni potrebbe incontrare il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per fare un punto sul naufragio di Cutro e per definire la linea da tenere in Parlamento, rivela il Messaggero in un retroscena. Mentre martedì e mercoledì 7 e 8 marzo Piantedosi è atteso alla Camera e al Senato per un'informativa. Ad attenderlo ci saranno la segretaria del Pd Elly ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023)sui trafficdi esseri umani ma anche più ingressi legali. Saranno questi i due principali punti delsull'immigrazione del. Contro glici sarà un inasprimento delle pene. Il presidente del Consiglio ha promesso infatti di "impiegare tutte le forze necessarie per combattere i trafficdi esseri umani e fermare le morti in mare". Oggi 5 marzo Giorgiapotrebbe incontrare il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per fare un punto sul naufragio di Cutro e per definire la linea da tenere in Parlamento, rivela il Messaggero in un retroscena. Mentre martedì e mercoledì 7 e 8 marzo Piantedosi è atteso alla Camera e al Senato per un'informativa. Ad attenderlo ci saranno la segretaria del Pd Elly ...

