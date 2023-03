Migranti, la lettera della Meloni scuote la Ue. Mattarella: «L’Europa faccia la sua parte» (Di lunedì 6 marzo 2023) Ha riscontrato la doverosa attenzione la lettera inviata da Giorgia Meloni alla Commissione Europea sulla questione Migranti. «Ursula von der Leyen – ha infatti assicurato la portavoce dell’esecutivo Ue per gli Affari interni Anitta Hipper, durante il consueto briefing con la stampa – risponderà presto». Nel frattempo, è la stessa Hipper a fornire qualche dettaglio sulle prossime mosse di Bruxelles. «Concordiamo sulla necessità di agire – ha aggiunto -. E per questo la presidente ha esortato a raddoppiare gli sforzi per attuare il patto sulle migrazioni. Nello stesso tempo dobbiamo continuare l’attuazione del piano di azione per il Mediterraneo Centrale». Bruxelles: «Presto Von der Leyen risponderà alla Meloni» La decisione del premier Meloni di investire la Commissione Ue dell’emergenza degli ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 6 marzo 2023) Ha riscontrato la doverosa attenzione lainviata da Giorgiaalla Commissione Europea sulla questione. «Ursula von der Leyen – ha infatti assicurato la portavoce dell’esecutivo Ue per gli Affari interni Anitta Hipper, durante il consueto briefing con la stampa – risponderà presto». Nel frattempo, è la stessa Hipper a fornire qualche dettaglio sulle prossime mosse di Bruxelles. «Concordiamo sulla necessità di agire – ha aggiunto -. E per questo la presidente ha esortato a raddoppiare gli sforzi per attuare il patto sulle migrazioni. Nello stesso tempo dobbiamo continuare l’attuazione del piano di azione per il Mediterraneo Centrale». Bruxelles: «Presto Von der Leyen risponderà alla» La decisione del premierdi investire la Commissione Ue dell’emergenza degli ...

