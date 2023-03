Migranti | il cardinal Zuppi | “Dobbiamo metterci nei panni degli altri | accoglienza a chi ha perduto tutto”

(Di lunedì 6 marzo 2023) La gestione deista diventando sempre più complessa in Europa e nel nostro Paese, con il governo italiano che invoca nuove misure per rinnovare i sistemi di: nonostante le difficoltà, ilMatteo Mariaresta del parere che l’sia “l’unico messaggio possibile”. L’arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, ... TAG24.

12.02 Zuppi:"Chi ha perduto tutto va accolto" "L'accoglienza è l'unico messaggio possibile. Chi non ha casa,va accolto". Così il presidente Cei,Zuppi,interviene sul tema. "Chi ha perduto tutto e deve scappare, deve trovare accoglienza. Non ci sono alternative. Quello all'emigrazione era un diritto garantito per tutti gli ..."Non ci dobbiamo abituare alla guerra e alla violenza" dice ancora ilZuppi. "Non dobbiamo ... FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo, le "raccomandazioni" del ...commenta Secondo ilZuppi, arcivescovo di Bologna e presidente Cei, 'l'accoglienza è l'unico messaggio possibile. Chi non ha casa, va accolto'. 'Dobbiamo metterci sempre nei panni degli altri - ha continuato in ...

