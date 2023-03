Migranti, Governo: nessuna divergenza interna su Piantedosi (Di lunedì 6 marzo 2023) "Le indiscrezioni apparse su alcuni organi di stampa relative a una convocazione a Palazzo Chigi del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e a presunte divergenze sulla linea interna al Governo ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 6 marzo 2023) "Le indiscrezioni apparse su alcuni organi di stampa relative a una convocazione a Palazzo Chigi del ministro dell'Interno, Matteo, e a presunte divergenze sulla lineaal...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : Meloni fa il CdM a Cutro come Berlusconi a Napoli e L’Aquila, è brava a fare la vittima, ad attaccare le opposizion… - ultimora_pol : ?? Naufragio migranti, Giorgia #Meloni: 'Ma davvero, in coscienza, c'è qualcuno che ritiene che il governo abbia vo… - ultimora_pol : Migranti, Giorgia #Meloni: 'Nessuna indicazione di emergenza da Frontex. Rotta non coperta dalle Ong. Ma davvero si… - ZzuCicciu : RT @Spartaco67_: I migranti fanno dei giri immensi per venire in Italia rischiando la vita, per ascoltare le banalità di Suor Anna Monia Al… - EuroTeuro : RT @strange_days_82: @PButtafuoco Grande intervento di Pietrangelo Buttafuoco. ?????? #controcorrente #Piantedosi #migranti #Cutro #ONG #Gover… -