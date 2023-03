Migranti | giovedì Cdm a Cutro - Mattarella | Il cordoglio si tramuti in scelte concrete

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivereitalia : Migranti, Cdm a Cutro giovedì. Ue: 'D'accordo con Meloni, bisogna agire' - MrLin27 : RT @sole24ore: Migranti, Mattarella: il cordoglio si tramuti in scelte concrete di Italia e Ue. Cdm giovedì a Cutro - askanews_ita : Naufragio migranti, giovedì pomeriggio il Consiglio dei Ministri a Cutro - ledicoladelsud : Migranti, Cdm a Cutro giovedì. Ue: “D’accordo con Meloni, bisogna agire” - sole24ore : Migranti, Mattarella: il cordoglio si tramuti in scelte concrete di Italia e Ue. Cdm giovedì a Cutro… -

Sul temaè intervenuto anche il vicepresidente Antonio Tajani che ha sottolineato come l'Italia abbia bisogno dell'aiuto dell'Europa e non possa fare tutto da sola . Dell'emergenza il ...... "Ricevuto lettera premier, presto una risposta" Il Consiglio dei ministri è convocato pernel Comune di Cutro, domeniche 26 febbraio si è consumata la strage dei. La riunione si ...Mattarella: 'La tragedia di Cutro ha commosso l'Italia'. Ue: 'Altre tragedie se non affrontiamo le cause'. La procura di Roma apre un'indagine dopo esposto dei parlamentari. Incidente probatorio forse ...